Rapa Nui acogerá gran final del Circuito Nacional de Surf en diciembre

Rapa Nui será escenario de la gran final del Circuito Nacional de Surf 2026, que se disputará entre el 2 y el 6 de diciembre en la emblemática ola de Motu Hava.

El certamen, denominado Rapa Nui Pro, corresponderá a la séptima y última fecha de la temporada y definirá a los campeones nacionales en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Junior, Longboard, Master y Open.

Entre los principales protagonistas de la competencia aparecen Nicolás Vargas, de Pichilemu, e Isidora Bulto, de Iquique, en las categorías Open; Inti Navarro, de Pichilemu, en Sub 16; y Rafael Cortéz y Javiera Quiroz, en Longboard. También destaca el local Roberto Araki, campeón nacional Open de 2025, quien está evaluando su participación debido a sus compromisos internacionales.

El campeonato también tendrá un componente cultural, con una ceremonia de apertura que incluirá un Hoko, danza tradicional guerrera de Rapa Nui, y una presentación de Akuru, expresión artística vinculada a la historia ancestral de la isla.

"Estamos felices de recibir en la isla el cierre del Campeonato Nacional de Surf, porque el océano es parte de nuestra cultura. Somos un pueblo de navegantes que forjó su historia a través de las estrellas, las embarcaciones y su conexión con el mar. Por eso esta competencia tiene una importancia especial para nosotros y cuenta con todo nuestro apoyo", destacó Elizabeth Arévalo, alcaldesa de Rapa Nui. El evento contará con financiamiento de la municipalidad local.