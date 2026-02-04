Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Surf

Surfista chileno Lucas Encina falleció en un accidente de tránsito

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El joven de 24 años representó a Chile en el Mundial Juvenil ISA 2016 en Azores.

Surfista chileno Lucas Encina falleció en un accidente de tránsito
El deporte chileno está de luto luego de conocerse del fallecimiento del surfista nacional Lucas Encina, quien murió el pasado lunes 2 de febrero en un accidente de tránsito en La Serena.

El deportista de 24 años era oriundo de la ciudad nortina y fue parte del Team Chile, por el cual compitió desde temprana edad en torneos juveniles.

Uno de los hitos más recordados del surfista fue su participación en el Mundial Juvenil ISA 2016 en Azores, donde representó a Chile con tan solo 14 años.

Desde la Federación Chilena de Surf expresaron su pesar por la noticia. "En memoria de un grande. Seleccionado nacional, serenense de corazón y leyenda de nuestras costas. Gracias, Lucas Encina, por tantos años de entrega y por representar nuestros colores con tanta garra. El surf chileno hoy está de luto. ¡Hasta siempre!", comunicaron.

El medio oficial especializado en surf en Chile y Latinoamérica, Latinwave también lamentó el fallecimiento del serenense. "Lucas fue protagonista del circuito chileno por varios años y fiel representante del surf de la ciudad de La Serena-Coquimbo. Una tremenda persona, siempre afable, cariñoso, respetuoso y muy educado. Te recordaremos Lucas", señalaron.

