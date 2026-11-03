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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Chilena Laura Fingerhuth brilló y se metió en la final de la natación en Dakar 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La abanderada nacional firmó una sólida actuación en las clasificatorias de los 100 metros pecho para instalarse en la definición por medallas.

Chilena Laura Fingerhuth brilló y se metió en la final de la natación en Dakar 2026
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Una destacada jornada protagonizó la nadadora del Team Chile, Laura Fingerhuth, luego de conseguir una brillante clasificación a la final de los 100 metros pecho en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La abanderada de la delegación criolla completó una notable presentación en la piscina olímpica tras rematar en el tercer lugar de su serie clasificatoria con un crono de 1 minuto, 13 segundos y 71 centésimas.

Con este registro, la especialista nacional timbró el séptimo mejor tiempo general de las rondas clasificatorias, asegurando su presencia en la definición que se disputará este mismo martes a partir de las 12:29 horas de nuestro país.

Amargo adiós en el vóleibol playa

La contracara para el deporte chileno en territorio africano la vivieron Gael Arias y Francisco Farías, quienes no pudieron extender su racha y quedaron eliminados en los cuartos de final del vóleibol playa.

La dupla nacional cayó sin apelaciones ante el binomio austriaco compuesto por Hohenauer y Poinstingl por parciales de 21-11 y 21-9, cerrando de esta forma una destacada participación situándose entre las mejores ocho parejas del certamen olímpico juvenil.

En tanto, la equitadora nacional Bruna de Rossetti, al mando del ejemplar Haribo Moussardiere, finalizó 18ª en la ronda A de las clasificatorias en salto ecuestre, al completar el trazado en 93,62 segundos (17 penalidades).

El jueves competirá en la ronda B.

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