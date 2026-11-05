Chilena Laura Fingerhuth clasificó a su segunda final olímpica en Dakar 2026

Una inspirada actuación continúa firmando la nadadora chilena Laura Fingerhuth, luego de sellar su clasificación a su segunda final en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, instalándose entre las mejores especialistas del planeta en los 50 metros pecho.

La abanderada de la delegación criolla completó una sólida serie clasificatoria al detener el cronómetro en 34 segundos y 09 centésimas (34"09), registro que le permitió asegurar un carril en la definición por medallas programada para este mismo jueves a partir de las 12:29 horas de nuestro país.

En la misma prueba masculina de la natación, el deportista nacional Joaquín Gálvez remató en el octavo puesto de su heat clasificatorio, despidiéndose de la competencia en el 24° casillero de la tabla general.

La jornada en territorio africano también trajo acción para el triatleta Raimundo San Martín, formado en las filas de Universidad Católica, quien culminó en un meritorio 16° lugar con un tiempo de 55 minutos y 26 segundos (55:26) tras lidiar con el extremo calor y la humedad en la localidad costera de Saly, llegando incluso a liderar el pelotón en el ciclismo.

Finalmente, en los deportes ecuestres, la amazona Bruna de Rossetti finalizó décima en la prueba individual y festejó una medalla de plata por equipos junto a la escuadra multinacional "Interamérica" (compuesta además por jinetes de Estados Unidos, Guatemala y Honduras). Cabe recordar que esta presea es otorgada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y no forma parte del medallero olímpico oficial.