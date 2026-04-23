El Team Chile alcanza los 10 oros en los Juegos Sudamericano Juveniles de Panamá

La mediofondista Valentina Cancino logró el décimo triunfo nacional en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 luego de ejecutar una estratégica carrera en los 1.500 metros para ganar con récord de campeonato (4'26"84) y liderar los festejos chilenos en el comienzo del atletismo.

"Con mi profesor, desde que llegamos acá quisimos enfrentar la carrera con paciencia y con inteligencia. Nos quisimos colgar y aprovechar mi velocidad para el último remate. Salió la estrategia y estamos muy contentos con este resultado", detalló Cancino, quien también correrá en los 800 metros y en los relevos.

No fue la única presea en la pista: la saltadora María Gracia Montes fue subcampeona en salto alto y Nicolás Seydewitz fue tercero en el salto largo. También hubo preseas en taekwondo y bádminton.

El Team Chile acumula 28 medallas: 10 de oro, 4 de plata y 14 bronces.

Las medallas del 22 de abril