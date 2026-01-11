Francisca Crovetto explicó por qué declinó propuesta para ser ministra de Deporte en gobierno de Kast

Francisca Crovetto, campeona olímpica de tiro skeet en París 2024, abordó las especulaciones sobre la posibilidad de ser ministra de Deporte en el futuro gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, y explicó que declinó la propuesta porque tiene otras prioridades en este momento de su vida.

"Nos juntamos con José Antonio Kast porque desde su comando querían conocer a referentes del deporte nacional y gente más experta. Recién ahí lo conocí. Siento que fue una buena reunión y me parece que su equipo y él tuvieron una buena impresión de mí", contó Crovetto a El Mercurio.

"Realmente agradezco la propuesta, pero una es deportista activa y yo creo que todos los cargos que uno asume en la vida requieren disponibilidad, compromiso y responsabilidad, y mi responsabilidad hoy está en mi familia, en mi guagüita y en mi carrera deportiva, que todavía le queda", precisó la medallista de oro.

Crovetto también fue consultada por la posibilidad que el Ministerio del Deporte se fusione con otras carteras en el gobierno de Kast, y se manifestó contra esa idea.

"Estuve cuando se peleó la creación del ministerio, entonces decir que me daría lo mismo que se terminara sería mentir", explicó la deportista.

"Entiendo el tema de reducir el gasto fiscal, pero creo que el ministerio merece el rol que tiene, sobre todo con los desafíos que tenemos como país. Hicimos unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos espectaculares y estamos en la terna final para poder albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030. Entonces, fusionar el ministerio puede diluir un poco la fuerza que está teniendo el deporte", sentenció.