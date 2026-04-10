Gemelas García sumaron nuevo oro para Chile en el Panamericano de natación artística

El Team Chile sigue entregando alegrías en el Centro de Deportes Acuáticos del Estadio Nacional, ya que este viernes las gemelas Trinidad y Soledad García consiguieron la medalla de oro en la modalidad de dueto libre del Panamericano de Natación Artística.

Las nacionales exhibieron una rutina de alto nivel que fue valorada por los jueces con un total de 251.747 unidades, puntaje que les permitió superar a México, que se quedó con la plata (229.554), y Perú, que obtuvo el bronce (195.075).

Con este resultado, las hermanas García ya suman tres metales en la presente cita continental, sumando su segundo oro tras formar parte del triunfo de la rutina por equipos, además de otra presea en las competencias previas.

La participación de las gemelas y del resto de la delegación nacional finalizará este sábado 11 de abril, último día del evento internacional donde se disputará la prueba acrobática.