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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

La atleta Valentina Cancino accedió a la final de los 800 metros en Dakar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La deportista nacional competirá este lunes por una medalla.

La atleta Valentina Cancino accedió a la final de los 800 metros en Dakar
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La mediofondista chilena Valentina Cancino clasificó a la definición de los 800 metros en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de ser tercera en su heat de semifinales.

La corredora nacional marcó un tiempo de 2'16"01 en una serie que fue mucho más rápida que la primera. De esta manera, Valentina llegará con la tercer mejor marca a la definición de este lunes (14:10 de Chile).

"Es una alegría poder estar en una final olímpica. Siempre ha sido mi sueño, desde chiquitita. Espero poder recuperarme para mañana. La clave será tener oxígeno en la primera vuelta y después rematar con todo. Ya estamos entre las 10 mejores del mundo, que era mi objetivo", valoró la promisoria atleta.

Por contraparte, desafortunadamente la velocista Roxana Ramírez fue descalificada por una partida falsa en los 100 metros planos.

Asimismo, el equipo femenino de básquetbol 3x3 cayó ante Senegal (13-11) en los cuartos de final del certamen.

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