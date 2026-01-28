[VIDEO] Niño de dos años batió dos Récords Guinness de billar

El niño británico Jude Owens, de apenas dos años, hizo historia al batir dos récords Guinness de billar tras ejecutar trucos técnicos inéditos para alguien de su edad. El pequeño, oriundo de Mánchester, demostró una destreza inusual que lo posicionó como una de las personas más jóvenes en ostentar dos marcas mundiales simultáneas.

Owens concretó el primer truco, denominado "pool bank shot", con dos años y 302 días de vida. Posteriormente, completó el desafío llamado "snooker double pot" con dos años y 261 días. Estos hitos certificaron su ingreso a los registros oficiales como la persona de menor edad en lograr ambas ejecuciones.

El padre del menor, Luke Owens, explicó que su hijo comenzó a jugar a los dos años y evidenció rápidamente una "habilidad natural" para la disciplina. Además, reveló un detalle futbolero: el niño es fanático de Manchester United y tiene como ídolo al mediocampista portugués Bruno Fernandes.

"Jude consiguió mucho en un periodo tan corto de tiempo. Para mí, que haya conseguido uno, sino dos récords mundiales, es un momento increíble, ¿cómo puedes superar eso?", comentó el padre, visiblemente orgulloso de los logros de su hijo.

Desde la organización, el editor de Guinness World Records, Craig Glenday, valoró el acontecimiento y aseguró que estas marcas no entienden de edades. "Nos alegra mucho darle la bienvenida a la familia del Guinness World Records", señaló, destacando el "entusiasmo y determinación" del pequeño.