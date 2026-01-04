Arrancó fuerte: Ignacio Cornejo remató sexto en la primera etapa del Dakar

Tras la realización del prólogo, el Rally Dakar arrancó oficialmente con su edición 2026 con la primera etapa este domingo, con el piloto nacional José Ignacio Cornejo en un destacado sexto puesto en las motos.

El chileno tuvo un correcto desempeño este domingo para destacarse en el Top 10 tras los 305 kilómetros cronometrados, cruzando la meta en tres horas, 19 minutos y 59 segundos.

"Nacho" acabó a 03'48'' del español Edgar Canet (03:16:11), quien se quedó con el primer puesto por una sanción por exceso de velocidad al botsuano Ross Branch (séptimo, justo detrás de Cornejo).

"Minimizamos errores y perdimos pocos minutos con respecto a la punta, contento con el andar de hoy. Mañana más", escribió en Instagram.

Con respecto a los otros criollos en competencia sobre dos ruedas, Tomás de Gavardo remató 30° general y 17° de las R2, misma categoría en la que Ruy Barbosa figuró 21° (y 34° general), luego de su decimocuarta ubicación en el prólogo.

La acción continuará este lunes 5 de enero con un recorrido entre Yabui y Al-Ula, con 400 kilómetros de especial cronometrada y 104 de enlace.