"Chaleco" López pasará trabajando Año Nuevo con miras al Dakar 2026
El equipo del piloto maulino llegó a la ciudad de Yanbu en la madrugada de este miércoles.
Los cuatro integrantes del equipo de Francisco López pasaron la noche de Año Nuevo durmiendo en el campamento de Yanbu luego de un largo y agotador recorrido de 35 horas entre Santiago y el campamento base del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita.
Tanto "Chaleco" como el navegante Álvaro León, los mecánicos Ítalo Larrondo y Giancarlo Margas, acomodaron sus bolsos y mochilas, enfocándose de inmediato en la máquina 402 para chequearla.
Una vez revisada por completo se fueron a cenar al comedor del campamento que reúne unas cuatro mil personas entre competidores, mecánicos, ingenieros, prensa acreditada y organización.
"La verdad es que llegamos muy cansados con las únicas ganas de revisar el auto. No haremos nada especial para el año nuevo. Solo trabajar y trabajar. Comeremos algo en el comedor común y nos iremos a acostar para descansar", comentó López.
El piloto nacional competirá en la categoría Side by Side donde es uno de los favoritos por sus títulos en la serie en 2019 y 2021, como en Challenger en 2022. El chileno quedó privado del máximo honor en la última edición por problemas mecánicos al inicio de la carrera, pero aun así conquistó cinco etapas y terminó segundo.