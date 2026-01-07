Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Francisco "Chaleco" López tuvo otra compleja jornada y volvió a ceder terreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno se alejó de la zona de podio luego de la jornada de este miércoles.

Francisco
El piloto chileno Francisco "Chaleco" López vivió otra compleja jornada en el Rally Dakar 2026 al terminar en la 22ª posición de la cuarta etapa de la Categoría SSV.

El nacido en Teno logró un tiempo de 6h40'38" para los 452 kilómetros de especial que marcó el recorrido en torno a la localidad saudí de Alula, quedando a 1h18'50" del ganador de la prueba, el estadounidense Brock Heger

Este resultado no trajo buenas noticias para López, quien cayó al noveno lugar en la clasificación general al totalizar 20h20'50", quedando a 1h50'15" del líder, el mencionado Heger.

Para este jueves 8 se espera la segunda Etapa Maratón, la cual incluye 356 kilómetros de especial y 58 de enlace entre las localidades de Alula y Hail.

En portada