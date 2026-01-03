Gran inicio: Ruy Barbosa destacó como el mejor chileno en el prólogo del Dakar

Este sábado 3 de enero arrancó la acción del Rally Dakar con la disputa del prólogo, instancia que sirvió para definir los puestos de arrancada para la primera etapa y que tuvo al debutante Ruy Barbosa Jr. como el mejor chileno del día.

El nacional remató en la posición 14 general de las motos con un tiempo de 12:22.1, apenas 51 segundos por detrás del ganador; el español Edgar Canet, quien sorprendió a su compañero y candidato al título, Daniel Sanders. Barbosa además fue quinto si se consideran únicamente las motos R2.

Por su parte, el chileno más experimentado de esta rama, José Ignacio Cornejo, finalizó en el vigésimo puesto, a poco más de un minuto del hispano (+01m05s). En lo específico de la categoría Moto GP, fue 13°.

Tomás de Gavardo, en tanto, se ubicó en la 26ª posición (+01m21s) -y 12° del R2- tras los 95 kilómetros de recorrido; de los cuales 22 fueron de especial cronometrada.

La primera etapa oficial del Rally Dakar se disputará este domingo 4 de enero, con un recorrido de 305 kilómetros cronometrados y 213 de enlace en la zona de Yanbu.