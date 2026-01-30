La U y Audax Italiano empataron en un duelo que fue empañado por incidentes en el inicio de la Liga

La Liga de Primera tuvo un accidentado inicio luego de que Universidad de Chile y Audax Italiano igualasen 0-0 en un Estadio Nacional que fue testigo de incidentes en las gradas, además de las expulsiones de Felipe Salomoni junto al debutante Juan Martín Lucero en el cuadro anfitrión.

En contraste al desarrollo, el inicio en Ñuñoa tuvo al elenco dirigido por Francisco Meneghini buscando dominar hasta que un llamado del VAR derivó en la expulsión de Felipe Salomoni (20') por un codazo sobre Marco Collao, situación que condicionó el parado de los azules.

Tras esto, el susto vino cuando Octavio Rivero (29') también vio la roja de un Gastón Phillipe que volvió a necesitar de la revisión tecnológica para dejarle la amarilla al ariete uruguayo que tuvo su debut con el "Romántico Viajero".

En paralelo, la situación en las gradas se tornó insostenible por el ingreso de algunos barristas que causaron desmanes. Más tarde, los mismos involucrados prendieron fuego a butacas en el sector sur del recinto de Ñuñoa, obligando a detener el desarrollo del juego durante el complemento.

Finalizada la interrupción, la acción volvió y con ello el equipo de Gustavo Lema cargó constantemente ante un equipo impreciso por no garantizar la seguridad como local. Ni si quiera el debut de Juan Martín Lucero (71') sirvió, ya que el "Gato" terminó expulsado (90+2') tras un golpe a Enzo Ferrario.

Con nueve jugadores, los "azules" debieron aguantar las embestidas. Si bien Eduardo Vargas (90+5') tuvo su ansiado reestreno, la actuación pasó a segundo plano en medio de un partido marcado por las situaciones fuera del deporte.

Ambos elencos sumaron un amargo primer punto y tendrán que mejorar sus versiones en la segunda fecha, donde los "azules" visitarán a Huachipato el 8 de febrero y los itálicos harán de anfitriones ante Universidad de Concepción el viernes 6.