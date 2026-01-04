Síguenos:
supergeek

Ignacio Casale y complicado estreno en el Dakar: Vamos a tener mejores etapas y a remontar

Publicado:
El piloto chileno Ignacio Casale tuvo un complicado estreno en el Dakar 2026 cuando un problema eléctrico a los 20 kilómetros de la largada lo retrasó hasta la última posición.

A pesar de estas dificultades, Casale salió a remontar desde el fondo para terminar la especial en el decimonoveno lugar de su categoría. Con este resultado buscará subir posiciones en las 12 etapas que quedan del Dakar 2026.

