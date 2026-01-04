Lucas del Río tras la Etapa 1 del Dakar: Tratamos de llegar a la meta pensando que no lo íbamos a lograr

De la calma del Prólogo a la tempestad de la Etapa 1 en el Dakar 2026. Así de radical fue el cambio para Lucas del Río y su navegante Bruno Jacomy, quienes comenzando la jornada del domingo vivieron un grave problema que los pudo dejar fuera del Dakar; no obstante, se sobrepusieron y culminaron entre los mejores 9 binomios de la categoría Challenger.

La Etapa 1 fue un bucle en torno a Yanbu con un trazado de 518 kilómetros (213 kilómetros de enlace y 305 kilómetros cronometrados), donde predominaron las rocas y piedras. Cuando recién cumplían 20 de los 305 kilómetros de especial, la dupla vivió lo impensado: "Se nos salió toda la protección de abajo del auto, la que cubre partes fundamentales como la caja de cambios, el motor, el cardán. Así que tuvimos que bajar el ritmo muchísimo porque una sola piedra que le pegara a una de las tres cosas nos dejaba afuera de la carrera inmediatamente", relató Lucas del Río.

El piloto señaló que a causa del inconveniente se vieron obligados a bajar el ritmo de competencia. "Agachamos cabeza no más y tratamos de llegar a la meta pensando que no lo íbamos a lograr. Era muy difícil pero llegamos. Pudimos empujar (acelerar) un poquitito al final del tramo porque no había tanta piedra y salvamos el día. Así que súper contentos porque seguimos en carrera. Esperamos ya mañana poder retomar, arreglar todas las fallas que hubo hoy día y poder acercarnos más a la punta, que vengan días buenos", remató Del Río.

El lunes los dakarianos irán de Yanbu a AlUla, con un trazado de 504 kilómetros de los que 400 serán contrarreloj. La organización adelantó que serán tramos sinuosos y pedregosos. De hecho, el 77 por ciento de las rutas por donde transitarán serán pisos rotos y rocas mientras que el 23 por ciento restante será arena.