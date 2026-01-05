¡Triunfo chileno en el Dakar! Lucas del Río se adjudicó la segunda etapa en Challenger

El automovilista chileno Lucas del Río marcó una jornada histórica para su carrera luego de adjudicarse este lunes la segunda etapa del Rally Dakar 2026 de la categoría Challenger junto a su copiloto, el argentino Bruno Jacomy.

El competidor nacional logró un tiempo de 4h26'49" para quedarse con la primera posición en la especial que unió las localidades de Yanbu y Alula, en Arabia Saudita. con una ventaja de 2'40" por encima del saudí Yasir Seaidan.

En la clasificación general, Del Río se instaló en la tercera posición con un crono total de 8h11'25", quedando a 2'22" del argentino David Zille.

En esta misma categoría, Ignacio Casale remató en el puesto 16° con un tiempo de 5h18'35", quedando a 51'46" de su compatriota, para ubicarse en la misma posición de la general, a 1h07'33" del líder.

Este martes se correrá la tercera etapa de la prueba con un recorrido que inicia y termina en Alula, y que incluye 422 kilómetros de especial y 314 de enlace.