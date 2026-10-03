Tomás de Gavardo remató entre los 30 mejores en el Rally de Marruecos

Entre los 30 mejores de la clasificación general del Rally Cross Country de Marruecos terminó el piloto chileno Tomás de Gavardo (Bas World KTM Team), tras una dura prueba que constó de seis jornadas por el variable desierto marroquí, en el norte de África.

Con un inicio marcado por una molestia en el oído medio, el piloto de Huelquén superó los inconvenientes corriendo de menos a más. De esta manera, concluyó con éxito la cuarta fecha del Campeonato del Mundo de la especialidad, cumpliendo con lo planificado para llegar de la mejor forma al Rally Dakar 2027.

El certamen fue ganado por el sorprendente español Edgar Canet, con un tiempo total de 15 horas, 41 minutos y 55 segundos para los 2.532 kilómetros recorridos entre el prólogo y las cinco etapas. De Gavardo logró el 30° puesto en la general y el 21° en su categoría, Rally2, con un registro de 19:25'59".

"La etapa fue muy dura. Me sorprendió porque siempre suele ser un poco más suave y esta estaba muy rota. Lo importante es que tomé buenas decisiones en la navegación. Subí un poquito el ritmo, lo que me permitió avanzar un par de lugares. Estoy contento por terminar una vez más en Marruecos, que viene a ser la sexta vez", manifestó Tomás de Gavardo.

La última etapa del evento constó de 259 kilómetros de especial y un enlace de 98 kms que comprendió un nuevo bucle en Zagora, donde las dunas de Chegaga fueron las protagonistas, hasta cruzar la meta cerca del campamento, con un total de 357 kilómetros recorridos.