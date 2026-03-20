Tomás de Gavardo se mantiene entre los 20 mejores del Rally de Portugal

Las torrenciales lluvias siguen siendo protagonistas en el desarrollo de la segunda fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country donde el piloto chileno Tomás de Gavardo (Bas World KTM Team) tuvo un parejo andar aún en el paso España a Portugal.

En la Etapa 3, el chileno mantuvo el 19° lugar en la general y quedó 11° en la categoría Rally2 para privados donde continúa corriendo con ropa deportiva prestada por sus colegas.

El ganador de la Etapa 3 alrededor de la ciudad española de Badajoz con un total de 501 kilómetros, 296 de especial, fue el australiano Daniel Sanders con 2 horas 37 minutos 55 segundos.

El nacional en tanto fue 20° a 27'28" del ganador.

Mientras que el también chileno John Medina se ubicó 31° a 57'58".

En la general, Sanders sigue liderando con 7h07'50" y De Gavardo está 19° a 1h14'27". Medina, en tanto, está 29° a 2h52'5".

"La etapa comenzó muy rápida en los primeros kilómetros donde me sentí muy fuerte. Todo iba bien, pero hubo una nota antes del repostaje muy complicada porque aparecía que me había saltado dos waypoint (puntos de referencia). Yo estaba seguro de que no había cometido ningún error de navegación. Entonces volví para corregir, busqué, di muchas vueltas y nada. Y a todos nos pasó lo mismo y al parecer nos devolvieron el tiempo perdido en ese lugar. Sin embargo, por esa situación, perdí el ritmo de carrera", comentó.

La penúltima etapa del certamen, la 4, se disputará este sábado 21 con un total de 637 kilómetros, de los cuales 315 serán de especiales por trazados de España y luego Portugal.