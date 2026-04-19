Trágico accidente en el Rally Sudamericano de Argentina dejó un fallecido y dos heridos

Una tragedia sacudió al Rally Sudamericano en la localidad de Mina Clavero, Córdoba, luego de que un vehículo atropellase a un grupo de espectadores este domingo durante el inicio de la etapa final, esto tras perder la estabilidad en una curva y salirse violentamente de la pista.

El Volkswagen Polo, tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, impactó de lleno a los fanáticos que miraban la prueba a un costado de la ruta, situación que dejó un saldo de dos heridos y el posterior fallecimiento de un joven de 25 años, debido a la gravedad de sus lesiones.

Los otros afectados fueron una mujer de 40 años, quien presentó una fractura de tobillo y se mantuvo fuera de riesgo vital, mientras que su hija menor de edad también recibió atención médica por golpes leves y contusiones sufridas durante la colisión. En tanto, los conductores salieron ilesos.

Ante la magnitud del suceso, la organización del evento resolvió la cancelación definitiva de la competencia y conformó un comité de crisis para coordinar la asistencia.