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Tópicos: Deportes | Rodeo

Actuales Campeones de Chile ganaron el Rodeo Zonal Centro de San Clemente

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Los jinetes Martín Durán y Pablo Pino se adjudicaron este domingo el Rodeo Zonal Centro, que se disputó este fin de semana en la Medialuna "Fernando Hurtado Echenique" de San Clemente. Los actuales campeones de Chile (Asociación O'Higgins), en los lomos de Laurencio y Ramoncito, totalizaron 36 puntos buenos (9+8+7+12) en la Serie de Campeones.

El segundo lugar fue para los primos Claudio Hernández y José Francisco Hernández, que en los lomos de Empeñosa y Píldora totalizaron 30 puntos buenos (13+12+5-1). Ambos, de 15 años de edad, lideraron la Serie de Campeones, pero en el cuarto animal no pudieron mantener la punta y se quedaron con el segundo lugar, aunque igualmente completaron puntaje para acceder a los Clasificatorios de cara al Champion de Chile.

El tercer lugar del Zonal Centro, organizado por el club San Clemente (Asociación Talca Oriente), fue para el Criadero Palmas de Peñaflor. Los jinetes Alfredo Moreno Echeverría y Juan Ignacio Meza (Asociación Santiago Sur) totalizaron 28 puntos (9+6+7+6) en las yeguas Clemencia y Caricatura, consiguiendo también pasajes para los Clasificatorios.

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