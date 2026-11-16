González y Hernández conquistaron el Clasificatorio Escolar Centro Sur de Frutillar

José Francisco Hernández y Miguel González, del Criadero Millalonco (Asociación Talca Oriente), se coronaron campeones del Clasificatorio Escolar Centro Sur de Frutillar, luego de sumar 30 puntos buenos en Estruendoso y Embajador. Con este resultado, los jinetes aseguraron su participación en la Final Nacional Escolar del 78° Campeonato Nacional de Rodeo, que se disputará entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2027, y además obtuvieron el derecho a competir en el Rodeo Clasificatorio de su respectiva zona.

El segundo lugar quedó en manos de Sebastián Guerrero y Marcial Muñoz (Asociación Llanquihue), quienes acumularon 22 puntos buenos en Los Alerces Ajeno y El Improviso Tormenta, mientras que José Tomás Morales y Simón Yáñez (Asociación Malleco) completaron el podio con 21 puntos en Chaparrón y Los Junquillos Adiós Mi Plata. En total, 10 colleras consiguieron su clasificación a la Final Nacional Escolar tras avanzar al tercer animal del certamen.

En las competencias complementarias, Josefa Vera (Asociación Chiloé) ganó el Movimiento a la Rienda Femenino en Agua de los Campos Compositora, con 36 puntos, superando a Josefa Macías, quien obtuvo 32 unidades en Rarimávida Cuñada. Por su parte, el Sello de Raza fue otorgado a la yegua El Tani Refriega, presentada por Juan José Loaiza (Asociación Valdivia).