Los Angeles da el vamos a la fase final del Rodeo Chileno de cara al 77° Campeonato Nacional

En la Medialuna de Socabío, ubicada en la ciudad de Los Angeles, se dará el vamos este jueves al Clasificatorio Zona Sur, la primera gran estación de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

Un total de 129 colleras irán por la victoria en este selectivo que contará con la presencia de las mejores parejas de la temporada, de las cuales 44 alcanzarán su cupo para Rancagua.

El Clasificatorio Sur, que se desarrollará hasta el domingo 1 de marzo, es una de las tres instancias para alcanzar un lugar en el septuagésimo séptimo Champion de Chile, que se celebrará del 25 al 29 de marzo en la Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial" de Rancagua.

El retorno de los actuales campeones de Chile a la Medialuna de Socabío destaca en la previa, recordando que fue precisamente en este recinto donde Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito iniciaron su campaña hacia el título nacional 2025 sobre los lomos de El Mamo y Messi. Este año, buscarán repetir el éxito con cuatro colleras clasificadas, destacando la presencia de Dele Compadre y Paltón, actuales vicecampeones de Chile.

El rodeo de este fin de semana en la Región del Biobío entrega 44 pasajes al Campeonato Nacional. Los ganadores, en tanto, clasificarán directo a la Serie de Campeones del Champion de Chile 2026.