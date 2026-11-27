Crusaders, el equipo más ganador en la historia del Super Rugby, visitará por primera vez Sudamérica para impartir jornadas de formación juvenil en Santiago a través de su academia global entre el 12 y el 15 de diciembre.

Las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo en las canchas del Prince of Wales Country Club y estarán dirigidas a jugadores de entre 7 y 19 años, en una iniciativa que forma parte de una gira regional que también contemplará actividades previas en Buenos Aires.

La comitiva neozelandesa estará encabezada por el exsegunda línea de los All Blacks Chris Jack y el director de la academia Grant Keenan, quien aseguró que la visita "no es una gira de paso".

"Venir a Sudamérica no es una gira de paso. Chile y Argentina tienen una pasión enorme por el rugby y una base de jugadores jóvenes que está creciendo. Queremos ser parte de ese crecimiento a largo plazo: volver, trabajar con los clubes locales y compartir la forma en que los Crusaders desarrollan talento hace más de 25 años", afirmó.

El equipo de instructores lo completará el exjugador oceánico Nathan Mauger para transmitir los métodos de entrenamiento del cuadro de Christchurch, proceso cuyas inscripciones para deportistas locales ya se encuentran disponibles en la plataforma oficial del evento.