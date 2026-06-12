Diego Escobar hará historia en Francia y buscará las semifinales del Top 14 con Racing 92

El rugbista chileno Diego Escobar Alvarez vivirá este sábado un partido histórico en Francia, ya que defenderá a Racing 92 en el barrage del Top 14, instancia previa a las semifinales de una de las ligas más exigentes del mundo.

El hooker nacional, de 26 años, se transformará en el primer chileno en disputar la postemporada del campeonato francés, luego de que su equipo clasificó entre los seis mejores de la fase regular tras vencer a Toulouse, actual monarca europeo.

"El fin de semana pasado jugamos contra Toulouse, que es el mejor equipo de la liga. Les ganamos y así aseguramos el paso al barrage, donde quedamos quintos. En esa ocasión solo podían jugar cinco jugadores extranjeros en el equipo, y somos 20 los que venimos de fuera, por lo que me siento muy honrado de que me hayan convocado", destacó Escobar.

Racing 92 jugará este sábado a las 15:00 horas de Chile en un duelo de eliminación directa, con la posibilidad de avanzar a las semifinales del Top 14 de Francia y consolidar el gran momento internacional del primera línea chileno.