¿Cuándo y dónde ver el amistoso de Los Cóndores ante Italia A?

Los Cóndores inician su calendario competitivo este 2026 con un desafío de alto nivel cuando les toque enfrentar a Italia A este viernes 6 de febrero, buscando rodaje internacional en L'Aquila.

Este duelo será el primer apronte preparativo para lo que será el Mundial de 2027, donde al combinado nacional le tocará medirse con exigentes elencos como Nueva Zelanda, Hong Kong y el anfitrión Australia.

El partido entre Los Cóndores e Italia A está pactado para las 13:00 horas de Chile (16:00 GMT) y contará con una transmisión a través de las cuentas oficiales de YouTube de Chile Rugby y de la Federación Italiana de Rugby.

Además, todos los detalles de este encuentro y el camino de la selección nacional hacia la cita planetaria los podrás encontrar en Cooperativa.cl.