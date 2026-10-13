Los Cóndores sub 20 barrieron con Brasil e irán por el título del World Rugby Challenger

La selección chilena masculina sub 20 de rugby extendió su momento demoledor y se metió en la gran final del World Rugby Challenger, luego de aplastar por un rotundo 80-7 a Brasil para quedarse con el liderato absoluto del Grupo A.

En la cancha del Parque Mahuida, los "Cóndores", que llegaban precedidos de contundentes triunfos frente a Hong Kong China (83-19) y Rumania (50-9), marcaron diferencias desde el arranque. Con un dominio total en las formaciones fijas y una enorme potencia de su pack de forwards, el elenco nacional se adelantó rápidamente por 41-0 gracias a cinco tries, antes de que los brasileños lograran su único descuento justo antes del descanso.

En el complemento, la tónica no varió. Sebastián Benavente, quien aportó con su efectividad a los palos, sumó un try en el inicio de la segunda fracción. De ahí en más, la escuadra nacional desató un vendaval ofensivo que incluyó un inspirado triplete de Gianfranco de Giorgis, sellando un expresivo 80-7 final.

Con paso perfecto en la fase regular, Chile disputará la gran final por el título este sábado a partir de las 19:00 horas. Su rival será Bélgica, combinado que ganó el Grupo B tras superar de forma sucesiva a Portugal, Canadá y Namibia.