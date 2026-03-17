PF de Los Cóndores advirtió sobre error frecuente tras una pausa física

El preparador físico argentino Martín Domínguez, performance manager de Los Cóndores, advirtió sobre uno de los errores más repetidos al retomar la actividad física tras un receso: Intentar volver con la misma intensidad que se manejaba antes de la pausa.

El integrante del staff del seleccionado chileno de rugby sostuvo que esa decisión suele aumentar el riesgo de sobrecargas y lesiones.

Domínguez, quien integró el proceso físico del equipo nacional durante el Mundial de Rugby de Francia 2023, explicó que el cuerpo necesita una readaptación antes de volver a cargas mayores. Por eso, remarcó que el retorno al entrenamiento debe partir con menor volumen, menos intensidad y un foco claro en la calidad del movimiento.

"El error más frecuente cuando se vuelve a entrenar después de un periodo de descanso es intentar retomar exactamente desde donde uno lo dejó. El cuerpo necesita un periodo de adaptación progresiva para evitar sobrecargas o lesiones", explicó Domínguez.

El especialista además puso el acento en la técnica por sobre la carga, en la movilidad como base del trabajo físico y en el descanso como parte del proceso de recuperación. Esa lógica, habitual en estructuras de alto rendimiento, busca consolidar una base física segura antes de aumentar la exigencia.

"Lo importante es evitar los extremos. El entrenamiento debe ser progresivo, constante y bien planificado. No se trata de entrenar más fuerte la primera semana, sino de construir una rutina que se pueda mantener durante todo el año", cerró.

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