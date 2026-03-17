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Tópicos: Deportes | Rugby | Mundial

Sudamérica impulsa candidatura para el Mundial de Rugby 2035 con Chile entre las posibles sedes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La iniciativa se desarrolla en conjunto con Argentina, Brasil y Uruguay.

Sudamérica impulsa candidatura para el Mundial de Rugby 2035 con Chile entre las posibles sedes
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Sudamérica avanza en su intención de organizar el Mundial de Rugby 2035 con una candidatura conjunta que incluye a Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, donde cada país puede tener una sede.

Según información del sitio Rugby Chile, la postulación es liderada por Argentina con la intención de ver un Mundial de Rugby en Sudamérica.

La incorporación de Chile en este proyecto fortalece su posicionamiento internacional tras su destacada participación en el Mundial 2023. Además, servirá para una mayor visibilidad y desarrollo estructural de este deporte en el país.

Países como España, Italia, Japón y Emiratos Árabes Unidos también manifestaron su interés de organizar la Copa del Mundo 2035, por lo que el proceso de selección ya está en marcha.

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