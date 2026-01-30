Alcaraz superó sus problemas físicos para vencer a Zverev y meterse en la final de Australia

El español Carlos Alcaraz se sobrepuso a las complicaciones físicas que sufrió en el segundo set y venció al alemán Alexander Zverev por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 para alcanzar, por primera vez en su carrera la final del Abierto de Australia que disputará el domingo contra el ganador del partido entre el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic.

El español, de 22 años, rozó la épica y apeló experiencia para superar el mal momento físico que atravesó en el tercer set, en el que vomitó en pista y sufrió calambres que complicaron sus movimientos para terminar frenando la remontada del alemán.

Aun así, sacó adelante el choque ante el germano, que se resolvió en cinco horas y 25 minutos.

Ahora el oriundo de Murcia jugará por conquistar su séptimo torneo grande y completar la colección de títulos del Grand Slam.