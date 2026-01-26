Alexander Bublik afirmó que Chile tiene uno de los públicos más hostiles en los duelos de tenis

El kazajo Alexander Bublik, décimo en el ranking mundial, sorprendió con sus declaraciones tras quedar eliminado en octavos de final del Abierto de Australia, al afirmar que Chile tiene uno de los públicos más hostiles en los partidos de tenis.

Bublik perdió con el local Alex de Miñaur en Melbourne, y en la rueda de prensa, fue consultado por el comportamiento del público australiano, y en su análisis, recordó su experiencia en Chile.

"Ustedes (los australianos) son tranquilos, sinceramente, no sentí como si no les cayera bien. Tendrían que jugar contra el público francés en Bercy. No creo que haya nada que supere eso, no hay nada que supere ese nivel", fue la primera respuesta de Bublik.

"No hay forma de que te odien más que jugando contra los franceses en Bercy. No en Roland Garros, en Bercy...Y creo que en Chile en la Copa Davis, cuando jugamos contra Chile fue bastante parecido", aseveró el kazajo, de 28 años.

El recuerdo de Bublik se remonta una serie de febrero en 2023, cuando perdió sus dos partidos contra Nicolás Jarry y Cristian Garin.