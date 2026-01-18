Aryna Sabalenka arrancó con victoria su presentación en el Abierto de Australia
La bielorrusa consiguió su victoria 101 en torneos de Grand Slam.
La bielorrusa consiguió su victoria 101 en torneos de Grand Slam.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA), comenzó con un triunfo su participación en el Abierto de Australia tras vencer a la francesa Tiantsoa Rakotomanga (118° WTA) por 6-4 y 6-1.
La número uno del mundo logró su victoria 101 en torneos del Grand Slam y amplió su número de partidos ganados en lo que va de 2026, sumó su sexta victoria seguida tras las cinco que consiguió en Brisbane y que le dieron el trofeo.
La francesa, que debutó en Melbourne, fue la ganadora el año pasado del torneo de Sao Paulo, de categoría 250, y jugó por segunda vez el cuadro principal de un Grand Slam tras Roland Garros el pasado año.
Sabalenka se enfrentará en segunda ronda a la china Zhuoxuan Bai (702°), quien superó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (47°) por 6-4, 2-6 y 7-6(10).