Aryna Sabalenka arrancó con victoria su presentación en el Abierto de Australia

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA), comenzó con un triunfo su participación en el Abierto de Australia tras vencer a la francesa Tiantsoa Rakotomanga (118° WTA) por 6-4 y 6-1.

La número uno del mundo logró su victoria 101 en torneos del Grand Slam y amplió su número de partidos ganados en lo que va de 2026, sumó su sexta victoria seguida tras las cinco que consiguió en Brisbane y que le dieron el trofeo.

La francesa, que debutó en Melbourne, fue la ganadora el año pasado del torneo de Sao Paulo, de categoría 250, y jugó por segunda vez el cuadro principal de un Grand Slam tras Roland Garros el pasado año.

Sabalenka se enfrentará en segunda ronda a la china Zhuoxuan Bai (702°), quien superó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (47°) por 6-4, 2-6 y 7-6(10).