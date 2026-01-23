Aryna Sabalenka se impuso a Anastasia Potapova y avanzó en el Abierto de Australia

La bielorrusa Aryna Sabalenka aseguró su paso a la cuarta ronda del Abierto de Australia tras imponerse a Anastasia Potapova en un duelo de alta tensión. La actual líder del ranking mundial de la WTA cerró el partido con parciales de 7-6(4) y 7-6(7) en dos horas y dos minutos de juego en las pistas de Melbourne.

La máxima favorita del certamen tuvo que recurrir a toda su experiencia para destrabar un compromiso sumamente parejo. Ambas jugadoras mostraron gran agresividad desde el fondo de la cancha, lo que derivó en un primer set sin quiebres claros que finalmente quedó en manos de Sabalenka gracias a su autoridad en el desempate.

El segundo parcial parecía un trámite rápido para la número uno, quien llegó a estar 4-0 arriba con un tenis arrollador. Sin embargo, Potapova reaccionó con carácter, aprovechó los errores no forzados de su oponente y logró igualar el marcador, forzando un nuevo tie-break donde incluso salvó puntos de partido.

Sabalenka marcó la diferencia en los instantes decisivos del segundo desempate, capitalizando una doble falta de la austríaca y ejecutando golpes ganadores bajo presión. Con este triunfo, la bielorrusa reafirmó su candidatura al título que ya ganó en 2023 y 2024, y del cual fue finalista en 2025 ante Madison Keys.

Su próxima rival en la búsqueda de los cuartos de final será la joven canadiense Victoria Mboko, actual número 16 del mundo.