Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago29.8°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Aryna Sabalenka sorteó a Mboko para llegar a los cuartos del Abierto de Australia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La tenista número uno del mundo enfrentará a Iva Jovic por los cuartos de final

Aryna Sabalenka sorteó a Mboko para llegar a los cuartos del Abierto de Australia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA) venció a la canadiense Victoria Mboko (16°) por 6-1 y 7-6 en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

La número uno del mundo mostró un gran nivel en la primera manga y se la llevó sin complicaciones.

En el segundo set, la jugadora de 18 años y gran promesa del tenis de Canadá logró equiparar el desarrollo del encuentro y forzó la definición a un tie break, instancia en la que finalmente Sabalenka logró imponerse.

¿A quién enfrentará Sabalenka en los cuartos de final?

La nacida en Minsk se verá las caras ante la estadounidense Iva Jovic (27°) por los cuartos de final del certamen.

La californiana derrotó a la kazaja Yúliya Putíntseva (94°) por 6-0 y 6-1 para avanzar de ronda.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada