Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Carlos Alcaraz venció con autoridad a De Miñaur y se metió en semifinales de Australia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El español se medirá por un cupo en la final ante el alemán Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz venció con autoridad a De Miñaur y se metió en semifinales de Australia
El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, batió a Alex de Miñaur, el último jugador australiano superviviente en el torneo, y alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales del Abierto de Australia al derrotarlo con autoridad por 7-5, 6-2 y 6-1.

El jugador murciano, de 22 años, ganador de seis títulos del Grand Slam, aunque ninguno en Melbourne por ahora, tardó dos horas y 18 minutos en acabar con la resistencia del jugador de Sídney que decayó en cuanto perdió el primer set.

Alcaraz se enfrentará en semifinales, el próximo viernes, contra el alemán Alexander Zverev, finalista el pasado año, que previamente venció al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3).

Alcaraz y Zverev se han enfrentado en 12 ocasiones, con seis victorias para cada uno.

