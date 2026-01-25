De Miñaur venció a Bublik y se citó con Alcaraz en cuartos del Abierto de Australia

El local Alex de Miñaur (6° del ATP) ganó este domingo al kazajo Alexander Bublik (10°) por 6-4, 6-1 y 6-1 en el Abierto de Australia y se citó con el español Carlos Alcaraz (1°) en los cuartos de final en el Abierto de Australia.

Sexto cabeza de serie y arropado por el público local del Rod Laver Arena, el anfitrión impuso un ritmo alto desde el inicio, neutralizando los saques del asiático y obligándole a cometer numerosos errores no forzados en los momentos decisivos.

En el tercer set, De Miñaur aceleró definitivamente hacia la victoria con un parcial contundente, combinando agresividad controlada, gran cobertura de pista y un servicio sólido para cerrar el duelo con claridad.

Con este triunfo, De Miñaur accede a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada, donde se enfrentará al español Carlos Alcaraz en un duelo por un puesto en semifinales.