Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago24.5°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

De Miñaur venció a Bublik y se citó con Alcaraz en cuartos del Abierto de Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El local se enfrentará al número uno del ránking ATP.

De Miñaur venció a Bublik y se citó con Alcaraz en cuartos del Abierto de Australia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El local Alex de Miñaur (6° del ATP) ganó este domingo al kazajo Alexander Bublik (10°) por 6-4, 6-1 y 6-1 en el Abierto de Australia y se citó con el español Carlos Alcaraz (1°) en los cuartos de final en el Abierto de Australia.

Sexto cabeza de serie y arropado por el público local del Rod Laver Arena, el anfitrión impuso un ritmo alto desde el inicio, neutralizando los saques del asiático y obligándole a cometer numerosos errores no forzados en los momentos decisivos.

En el tercer set, De Miñaur aceleró definitivamente hacia la victoria con un parcial contundente, combinando agresividad controlada, gran cobertura de pista y un servicio sólido para cerrar el duelo con claridad.

Con este triunfo, De Miñaur accede a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada, donde se enfrentará al español Carlos Alcaraz en un duelo por un puesto en semifinales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada