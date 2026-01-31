Elena Rybakina dio el batacazo ante Aryna Sabalenka y conquistó el Abierto de Australia

La tenista kazaja Elena Rybakina (5° del WTA) se consagró como la nueva reina del Abierto de Australia tras vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1°) por parciales de 4-6, 6-4 y 4-6 en dos horas y 18 minutos de juego.

En la "Rod Laver" Arena la acción del partido comenzó favorable para la vencedora, quien gracias a un quiebre tempranero logró adjudicarse la primera manga en poco más de media hora.

Sin embargo, Sabalenka reaccionó con agresividad en el segundo set, logrando incomodar a su rival en intercambios largos para nivelar las acciones y, con una ruptura en el décimo game, estiró la definición a un tercer parcial.

La bielorrusa pareció encaminarse a su tercera corona en Melbourne al adelantarse por 3-0, pero su rival recuperó terreno marcando cinco puntos consecutivos para quedar con un 5-4 a su favor antes de sentenciar el duelo a su favor.

Con esta victoria, la jugadora de 26 años se tomó revancha de la final perdida ante la propia Sabalenka en 2023 y sumó su segundo trofeo de Grand Slam, tras el conseguido en Wimbledon 2022.

Por su parte, Sabalenka vuelve a quedarse a las puertas del título por segundo año consecutivo, tras haber cedido el trono el año pasado ante Madison Keys.