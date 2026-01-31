Elena Rybakina dio el batacazo ante Aryna Sabalenka y conquistó el Abierto de Australia
La kazaja alcanzó su segundo título de Grand Slam.
La bielorrusa cayó por segunda final consecutiva en Melbourne.
La kazaja alcanzó su segundo título de Grand Slam.
La bielorrusa cayó por segunda final consecutiva en Melbourne.
La tenista kazaja Elena Rybakina (5° del WTA) se consagró como la nueva reina del Abierto de Australia tras vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1°) por parciales de 4-6, 6-4 y 4-6 en dos horas y 18 minutos de juego.
En la "Rod Laver" Arena la acción del partido comenzó favorable para la vencedora, quien gracias a un quiebre tempranero logró adjudicarse la primera manga en poco más de media hora.
Sin embargo, Sabalenka reaccionó con agresividad en el segundo set, logrando incomodar a su rival en intercambios largos para nivelar las acciones y, con una ruptura en el décimo game, estiró la definición a un tercer parcial.
La bielorrusa pareció encaminarse a su tercera corona en Melbourne al adelantarse por 3-0, pero su rival recuperó terreno marcando cinco puntos consecutivos para quedar con un 5-4 a su favor antes de sentenciar el duelo a su favor.
Con esta victoria, la jugadora de 26 años se tomó revancha de la final perdida ante la propia Sabalenka en 2023 y sumó su segundo trofeo de Grand Slam, tras el conseguido en Wimbledon 2022.
Por su parte, Sabalenka vuelve a quedarse a las puertas del título por segundo año consecutivo, tras haber cedido el trono el año pasado ante Madison Keys.