Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

“Fuerza Gago”: Darderi dedicó emotivo mensaje a Garin tras el fallecimiento de su padre

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tenista italiano recordó al chileno tras meterse en octavos de final del Abierto de Australia.

"Fuerza Gago": Darderi dedicó emotivo mensaje a Garin tras el fallecimiento de su padre
Luciano Darderi (25° del ATP) dedicó un emotivo mensaje tras firmar su paso a los octavos de final del Abierto de Australia ya que, luego de vencer al ruso Karen Khachanov, el italiano utilizó las cámaras de la transmisión para escribir: "Fuerza Gago".

El gesto va dirigido directamente al tenista chileno Cristian Garin (82°), quien atraviesa un duro momento familiar tras el reciente fallecimiento de su padre, Sergio Garin.

La lamentable situación se enmarcó justo después de la eliminación de la raqueta criolla del "Grand Slam", esto tras una caída que se dio precisamente ante el propio Darderi el pasado martes.

