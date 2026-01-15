Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Garin y Tabilo conocieron su camino en el Abierto de Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los nacionales tendrán duros desafíos en su estreno en el primer Grand Slam de la temporada.

Garin y Tabilo conocieron su camino en el Abierto de Australia
Los tenistas nacionales Cristian Garin (80° de la ATP) y Alejandro Tabilo (81°) conocieron este jueves su camino para el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Garin tendrá un duro rival cuando se enfrente al italiano Luciano Darderi (24°), vigésimo segundo cabeza de serie del torneo, y quien ya venció al nacional en Milán el año 2022.

Si logra dar la sorpresa y deja en el camino al europeo, el próximo adversario del número uno de Chile saldrá del encuentro entre el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°) y el argentino Sebastián Báez (39°).

Tabilo, en tanto, quedó emparejado con el francés Quentin Halys (85°), rival cercano en la clasificación pero que lo derrotó en su único enfrentamiento en el circuito, registrado en la qualy del Queen's Club disputado sobre césped.

En caso de avanzar, el nacido en Toronto podría enfrentarse al ruso Daniil Medvedev (12°), ex número uno del mundo, quien tiene un choque con el neerlandés Jesper de Jong (73°) y que no debiera representar mayores complicaciones para el moscovita.

