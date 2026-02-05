La formación de U. de Chile para la visita a Huachipato en Talcahuano
2026-02-05
Esta es la formación que preparó el técnico Francisco "Paqui" Meneghini en Universidad de Chile para la visita a Huachipato, que se jugará sin público el domingo a mediodía en Talcahuano, por la segunda fecha de la Liga de Primera.
