Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.6°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de U. de Chile para la visita a Huachipato en Talcahuano

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Esta es la formación que preparó el técnico Francisco "Paqui" Meneghini en Universidad de Chile para la visita a Huachipato, que se jugará sin público el domingo a mediodía en Talcahuano, por la segunda fecha de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados