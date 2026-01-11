Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Jarry y Barrios conocieron sus rivales en la qualy del Abierto de Australia

Los chilenos debutarán este domingo y lunes en el primer Grand Slam del año.

Los tenistas nacionales Nicolás Jarry (133°) y Tomás Barrios (107°) conocieron sus rivales para la primera ronda de las clasificaciones del Abierto de Australia.

Jarry se medirá frente al francés Titoun Droguet (152°), jugador con el que no registra duelos previos.

De triunfar en este partido, fijado para este domingo a las 20:00 horas (10:00 GMT), el "príncipe" enfrentará al ganador del duelo entre Martin Damm (173°) y Gauthier Onclin (266°).

Por su parte, Barrios se verá las caras contra el galo Sascha Gueymard Wayenburg (197°) este lunes a las 20:00 horas.

De resultar victorioso, el chillanejo se enfrentará con Cruz Hewiit (735°) o Michael Zheng (182°).

Cabe señalar que, al tratarse de un torneo de categoría Grand Slam, el acceso al cuadro principal exige superar tres rondas previas.

