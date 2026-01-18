Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Los resultados de este domingo 18 de enero en el Abierto de Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el primer Grand Slam de la temporada en Cooperativa.cl.

El circuito del tenis vive su primer gran hito del año con el Abierto de Australia, el torneo que abre la prestigiosa serie de los 'majors'. Sigue aquí todos los resultados junto a Cooperativa.cl:

Cuadro masculino

  • Arthur Fery (GBR) venció a Flavio Cobolli (ITA) por 7-6 (1), 6-4 y 6-1.
  • Francisco Cerúndolo (ARG) a Zhizhen Zhang (CHN) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3.
  • Corentin Moutet (FRA) a Tristan Schoolkate (AUS) por 6-4, 7-6 (1) y 6-3.
  • Alexander Zverev (ALE) vs. Gabriel Diallo (CAN) por 6-7 (1), 6-1, 6-4 y 6-2.
  • Tomás Etcheverry (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4.
  • Francisco Comesaña (ARG) a Patrick Kypson (EE.UU.) por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3.
  • Damir Dzumhur (BOS) a Liam Draxl (CAN) por 7-5, 6-0 y 6-4.
  • Emilio Nava (EE.UU.) a Kyrian Jacquet (FRA) por 6-2, 7-5, 6-7 (5), 4-6 y 7-6 (6).
  • Marton Fucsovics (HUN) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) por 7-6 (5), 6-1 y 6-2.
  • Frances Tiafoe (EE.UU.) a Jason Kubler (AUS) por 7-6 (4), 6-3 y 6-2.
  • Michael Zheng (EE.UU.) a Sebastian Korda (EE.UU.) por 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (0) y 6-3.
  • Jaime Faria (POR) a a Alexander Blockx (BEL) por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4.
  • Alexander Bublik (KAZ) a Jenson Brooksby (EE.UU.) por 6-4, 6-4 y 6-4.
  • Cameron Norrie (GBR) a Benjamin Bonzi (FRA) por 6-0, 6-7 (2), 4-6, 6-3 y 6-4.
  • Yannick Hanfmann (ALE) a Zachary Svajda (EE.UU.) por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6 (3).
  • Carlos Alcaraz (ESP) a Adam Walton (AUS) por 6-3, 7-6 (2) y 6-2.

Cuadro femenino

  • Jasmine Paolini (ITA) venció a Aliaksandra Sasnovich (BLR) por 6-1 y 6-2.
  • Maria Sakkari (GRE) a Leolia Jeanjean (FRA) por 6-4 y 6-2.
  • Yulia Putintseva (KAZ) a Beatriz Haddad Maia (BRA) por 3-6, 7-5 y 6-3.
  • Elena-Gabriela Ruse (ROU) a Dayana Yastremska (UKR) por 6-4 y 7-5.
  • Talia Gibson (AUS) a Anna Blinkova (RUS) por 6-1 y 6-3.
  • Elina Svitolina (UKR) a Cristina Bucsa (ESP) por 6-4 y 6-1.
  • Caty McNally (EE.UU.) a Himeno Sakatsume (JAP) por 6-3 y 6-1.
  • Elsa Jacquemot (FRA) a Marta Kostyuk (UKR) por 6-7 (4), 7-6 (4) y 7-6 (7).
  • Hailey Baptiste (EE.UU.) a Taylor Townsend (EE.UU.) por 6-3, 6-7 (3) y 6-3.
  • Zeynep Sonmez (TUR) a Ekaterina Alexandrova (RUS) por 7-5, 4-6 y 6-4.
  • Polina Kudermetova (RUS) a Guiomar Maristany Zuleta de Reales (ESP) por 6-2 y 6-3.
  • Aryna Sabalenka (BLR) a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) por 6-4 y 6-1.
  • Anastasia Potapova (AUT) a Suzan Lamens (NED) por 3-6, 7-5 y 6-2.
  • Olga Danilovic (SRB) a Venus Williams (EE.UU.) por 6-7 (5), 6-3 y 6-4.
  • Zhuoxuan Bai (CHN) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) por 6-4, 2-6 y 7-6 (10).
  • Emma Raducanu (GBR) a Mananchaya Sawangkaew (THA) por 6-4 y 6-1.

