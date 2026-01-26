Los resultados de este lunes 26 de enero en el Abierto de Australia

El Abierto de Australia 2026 continúa su desarrollo en Melbourne Park con partidos de los octavos de final tanto en el cuadro femenino como en el cuadro masculino.

Revisa los resultados de la jornada

Cuadro femenino

Jessica Pegula (USA) a Madison Keys (USA) por 6-3 y 6-4

Elena Rybakina (KAZ) a Elise Mertens (BEL) por 6-1 y 6-3

Amanda Anisimova (USA) a Xinyu Wang (CHN) por 7-6 (4) y 6-4

Iga Swiatek (POL) a Maddison Inglis (AUS) por 6-0 y 6-3

Cuadro masculino