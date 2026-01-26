Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia
Los resultados de este lunes 26 de enero en el Abierto de Australia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Mira los marcadores de todos los partidos disputados en Melbourne Park,
Mira los marcadores de todos los partidos disputados en Melbourne Park,
El Abierto de Australia 2026 continúa su desarrollo en Melbourne Park con partidos de los octavos de final tanto en el cuadro femenino como en el cuadro masculino.
Revisa los resultados de la jornada
Cuadro femenino
Cuadro masculino