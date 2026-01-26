Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago26.7°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Los resultados de este lunes 26 de enero en el Abierto de Australia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Mira los marcadores de todos los partidos disputados en Melbourne Park,

Los resultados de este lunes 26 de enero en el Abierto de Australia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Abierto de Australia 2026 continúa su desarrollo en Melbourne Park con partidos de los octavos de final tanto en el cuadro femenino como en el cuadro masculino.

Revisa los resultados de la jornada

Cuadro femenino

  • Jessica Pegula (USA) a Madison Keys (USA) por 6-3 y 6-4
  • Elena Rybakina (KAZ) a Elise Mertens (BEL) por 6-1 y 6-3
  • Amanda Anisimova (USA) a Xinyu Wang (CHN) por 7-6 (4) y 6-4
  • Iga Swiatek (POL) a Maddison Inglis (AUS) por 6-0 y 6-3

Cuadro masculino

  • Lorenzo Musetti (ITA) a Taylor Fritz (USA) por 6-2, 7-5 y 6-4
  • Jannik Sinner (ITA) a Luciano Darderi (ITA) por 6-1, 6-3 y 7-6 (2)
  • Novak Djokovic (SER) a Jakub Mensik (CZE) por retiro.
  • Ben Shelton (USA) a Casper Ruud (NOR) por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada