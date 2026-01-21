Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Los resultados de este miércoles 21 de enero en el Abierto de Australia

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

MIra los marcadores de todos los partidos disputados en Melbourne Park,

Los resultados de este miércoles 21 de enero en el Abierto de Australia
En portada

El Abierto de Australia 2026 continúa su desarrollo en Melbourne Park con partidos de segunda ronda tanto en el cuadro femenino como en el cuadro masculino.

Revisa acá todos los resultados la jornada

Cuadro femenino

  • Elina Svitolina (UKR) a Linda Klimovicova (CZE) por 7-5 y 6-1.
  • Zeynep Sonmez (TUR) a Anna Bondar (HUN) por 6-2 y 6-4.
  • Aryna Sabalenka (BLR) a Zhuoxuan Bai (CHN) por 6-3 y 6-1.
  • Diana Shnaider (RUS) a Talia Gibson (AUS) por 3-6, 7-5 y 6-3.
  • Yulia Putintseva (KAZ) a Elsa Jacquemot (FRA) por 6-1 y 6-2.
  • Hailey Baptiste (USA) a Storm Hunter (AUS) por 6-2 y 6-1.
  • Victoria Mboko (CAN) a Caty McNally (USA) por 6-4 y 6-3.
  • Clara Tauson (DEN) a Polina Kudermetova (RUS) por 6-3, 3-6 y 7-5.
  • Anastasia Potapova (RUS) a Emma Raducanu (GBR) por 7-6 (3) y 6-2.
  • Coco Gauff (USA) a Olga Danilovic (SRB) por 6-2 y 6-2.
  • Elena-Gabriela Ruse (ROU) a Ajla Tomljanovic (AUS) por 6-4 y 6-4.
  • Mirra Andreeva (RUS) a Maria Sakkari (GRE) por 6-0 y 6-4.
  • Magda Linette (POL) a Ann Li (USA) por 6-3 y 6-3.
  • Karolina Muchova (CZE) a Alycia Parks (USA) por 4-6, 6-4 y 6-4.
  • Jasmine Paolini (ITA) a Magdalena Frech (POL) por 6-2 y 6-3.
  • Iva Jovic (USA) a Priscilla Hon (AUS) por 6-1 y 6-2.

Cuadro masculino

  • Francisco Cerúndolo (ARG) a Damir Dzumhur (BIH) por 6-3, 6-2 y 6-1.
  • Tommy Paul (USA) a Thiago Tirante (ARG) por 6-3, 6-4 y 6-2.
  • Fabian Marozsan (HUN) a Kamil Majchrzak (POL) por 6-3, 6-4 y 7-6 (5).
  • Andrey Rublev (RUS) a Jaime Faria (POR) por 6-4, 6-3, 4-6 y 7-5.
  • Tomás Etcheverry (ARG) a Arthur Fery (GBR) por 7-6 (4), 6-1 y 6-3.
  • Daniil Medvedev (RUS) a Quentin Halys (FRA) por 6-7 (9), 6-3, 6-4 y 6-2.
  • Carlos Alcaraz (ESP) a Yannick Hanfmann (GER) por 7-6 (4), 6-3 y 6-2.
  • Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Reilly Opelka (USA) por 6-3, 7-6 (3), 5-7, 4-6 y 6-4.
  • Learner Tien (USA) a Alexander Shevchenko (KAZ) por 6-2, 5-7, 6-1 y 6-0.
  • Nuno Borges (POR) a Jordan Thompson (AUS) por 6-7 (9), 6-3, 6-2 y 6-4.
  • Corentin Moutet (FRA) a Michael Zhang (USA) por 3-6, 6-1, 6-3, 2-0 y retiro.
  • Alexander Bublik (KAZ) a Marton Fucsovics (HUN) por 7-5, 6-4 y 7-5.
  • Cameron Norrie (GBR) a Emilio Nava (USA) por 6-1, 7-6 (3), 4-6 y 7-6 (5).
  • Alex De Miñaur (AUS) a Hamad Medjedovic (SRB) por 6-7 (5), 6-2, 6-2 y 6-1.
  • Alexander Zverev (GER) a Alexandre Muller (FRA) por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4.
  • Frances Tiafoe (USA) a Francisco Comesaña (ARG) por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-2.

