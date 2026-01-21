Los resultados de este miércoles 21 de enero en el Abierto de Australia

El Abierto de Australia 2026 continúa su desarrollo en Melbourne Park con partidos de segunda ronda tanto en el cuadro femenino como en el cuadro masculino.

Revisa acá todos los resultados la jornada

Cuadro femenino

Elina Svitolina (UKR) a Linda Klimovicova (CZE) por 7-5 y 6-1.

Zeynep Sonmez (TUR) a Anna Bondar (HUN) por 6-2 y 6-4.

Aryna Sabalenka (BLR) a Zhuoxuan Bai (CHN) por 6-3 y 6-1.

Diana Shnaider (RUS) a Talia Gibson (AUS) por 3-6, 7-5 y 6-3.

Yulia Putintseva (KAZ) a Elsa Jacquemot (FRA) por 6-1 y 6-2.

Hailey Baptiste (USA) a Storm Hunter (AUS) por 6-2 y 6-1.

Victoria Mboko (CAN) a Caty McNally (USA) por 6-4 y 6-3.

Clara Tauson (DEN) a Polina Kudermetova (RUS) por 6-3, 3-6 y 7-5.

Anastasia Potapova (RUS) a Emma Raducanu (GBR) por 7-6 (3) y 6-2.

Coco Gauff (USA) a Olga Danilovic (SRB) por 6-2 y 6-2.

Elena-Gabriela Ruse (ROU) a Ajla Tomljanovic (AUS) por 6-4 y 6-4.

Mirra Andreeva (RUS) a Maria Sakkari (GRE) por 6-0 y 6-4.

Magda Linette (POL) a Ann Li (USA) por 6-3 y 6-3.

Karolina Muchova (CZE) a Alycia Parks (USA) por 4-6, 6-4 y 6-4.

Jasmine Paolini (ITA) a Magdalena Frech (POL) por 6-2 y 6-3.

Iva Jovic (USA) a Priscilla Hon (AUS) por 6-1 y 6-2.

Cuadro masculino