Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia
Los resultados de este miércoles 21 de enero en el Abierto de Australia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
MIra los marcadores de todos los partidos disputados en Melbourne Park,
MIra los marcadores de todos los partidos disputados en Melbourne Park,
El Abierto de Australia 2026 continúa su desarrollo en Melbourne Park con partidos de segunda ronda tanto en el cuadro femenino como en el cuadro masculino.
Revisa acá todos los resultados la jornada
Cuadro femenino
Cuadro masculino