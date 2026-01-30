Novak Djokovic derribó a Sinner y disputará la final contra Alcaraz

El serbio Novak Djokovic se mantuvo firme ante las embestidas del italiano Jannik Sinner, sacó lo mejor de su repertorio y venció por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, en cuatro horas y nueve minutos de partido para clasificarse por undécima vez para la final del Abierto de Australia que disputará contra el español Carlos Alcaraz.

El ganador de 24 torneos de Grand Slam se aferró a sus posibilidades y dio un giro a las estadísticas con el italiano con el que había perdido los últimos cinco partidos.

El balcánico se convirtió en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final individual con 38 años o más después de Ken Rosewall, subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.

El serbio jugará el domingo con Alcaraz, que necesitó cinco horas y 27 minutos en superar al alemán Alexander Zverev (6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5).

Djokovic y Alcaraz se han enfrentado en nueve ocasiones con cuatro victorias para el murciano y cinco para el balcánico, con dos triunfos para cada uno en finales disputadas.

Mientras el de Belgrado ganó los títulos de Cincinnati y los Juegos Olímpicos de París, el número uno del orbe triunfó en las dos finales que disputaron en Wimbledon.