Sabalenka dio otra muestra de su poderío y se metió en semifinales en Australia
La número uno del mundo se verá las caras ante la ucraniana Svitolina.
La número uno del mundo se verá las caras ante la ucraniana Svitolina.
La bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª de la WTA) selló su pase a las semifinales del Abierto de Australia con una actuación autoritaria ante Iva Jovic, imponiéndose por 6-3 y 6-0 en un partido que reflejó su calidad y jerarquía.
Tras un primer set competitivo, Sabalenka elevó su nivel en la segunda manga hasta rozar la perfección. El 6-0 fue un resumen de su dominio absoluto: apenas cedió siete puntos en seis juegos y neutralizó cualquier intento de reacción de la joven estadounidense, desbordada por la agresividad y la profundidad de la bielorrusa.
El momento más tenso llegó en el sexto juego del segundo set, cuando Sabalenka sacaba para cerrar el partido. Un doble falta inicial dio alas a Jovic, que llegó a disponer de tres bolas de quiebre con 0-40.
Sin embargo, la campeona respondió con temple y contundencia, salvando las tres oportunidades con servicios de gran potencia, incluidos dos aces decisivos a 179 km/h.
Con esta victoria, Sabalenka reafirma su condición de gran candidata al título en Melbourne y avanza a semifinales, donde se medirá a la ucraniana Elina Svitolina.