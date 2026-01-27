Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Sabalenka dio otra muestra de su poderío y se metió en semifinales en Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

La número uno del mundo se verá las caras ante la ucraniana Svitolina.

La bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª de la WTA) selló su pase a las semifinales del Abierto de Australia con una actuación autoritaria ante Iva Jovic, imponiéndose por 6-3 y 6-0 en un partido que reflejó su calidad y jerarquía.

Tras un primer set competitivo, Sabalenka elevó su nivel en la segunda manga hasta rozar la perfección. El 6-0 fue un resumen de su dominio absoluto: apenas cedió siete puntos en seis juegos y neutralizó cualquier intento de reacción de la joven estadounidense, desbordada por la agresividad y la profundidad de la bielorrusa.

El momento más tenso llegó en el sexto juego del segundo set, cuando Sabalenka sacaba para cerrar el partido. Un doble falta inicial dio alas a Jovic, que llegó a disponer de tres bolas de quiebre con 0-40.

Sin embargo, la campeona respondió con temple y contundencia, salvando las tres oportunidades con servicios de gran potencia, incluidos dos aces decisivos a 179 km/h.

Con esta victoria, Sabalenka reafirma su condición de gran candidata al título en Melbourne y avanza a semifinales, donde se medirá a la ucraniana Elina Svitolina.

