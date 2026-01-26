Sinner recuperó la autoridad en Australia y ya está en cuartos

El italiano Jannik Sinner, campeón de las dos últimas ediciones en el Abierto de Australia, recuperó la autoridad para imponerse por 6-1, 6-3 y 7-6 (2) a su compatriota Luciano Darderi, después de dos horas y 11 minutos para instalarse en los cuartos de final en el Melbourne Park.

En un encuentro disputado en la segunda pista en relevancia del recinto, la "Margaret Court", y con una temperatura más amable de la de hace dos días, el jugador de San Cándido se enfrentará al ganador del choque entre el estadounidense Ben Shelton y el noruego Casper Ruud.

Sinner logró su decimonovena victoria seguida, la segunda racha de victorias más larga de su carrera. No ha perdido un partido desde que cayó ante Griekspoor en la tercera ronda del Shanghái-1000 el año pasado. Y en Australia acumula 18.

El italiano jugará en cuartos contra el ganador del partido entre el estadounidense Ben Shelton y el noruego Casper Ruud.