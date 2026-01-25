Síguenos:
Svitólina derrotó a Andreeva y selló su pase a cuartos de final del Abierto de Australia

La ucraniana enfrentará a Coco Gauff en los cuartos de final del Abierto de Australia.

La tenista ucraniana Elina Svitólina (12° del ranking WTA) derrotó a la rusa Mirra Andreeva (7°) por parciales de 6-2 y 6-3 en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

La nacida en Odesa, dominó el primer set con solidez, imponiendo su experiencia desde el fondo de la cancha y aprovechando las constantes imprecisiones de su rival para cerrar el parcial sin mayores sobresaltos.

En la segunda manga, la joya de rusia de 18 años, no supo igualar el desarrollo del cotejo y perdió ante un nivel impecable de Svitólina.

Por los cuartos de final del campeonato oceánico, la número doce del mundo se medirá ante la estadounidense Coco Gauff.

