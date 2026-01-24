Victoria 400 de Djokovic en Grand Slams le permitió instalarse en octavos del Abierto de Australia

Novak Djokovic (4° del ATP) continúa agigantando su leyenda en el Abierto de Australia tras vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp (75°) por parciales de 6-4, 6-4 y 7-6(4), alcanzando la histórica cifra de 400 victorias y sellando su pase a octavos de final.

Pese a la solidez del resultado que se encaminó con un quiebre en la primera manga y luego dos en la segunda, el serbio tuvo que batallar contra el intenso calor y un susto físico al inicio del tercer set, ya que sufrió una torcedura en su tobillo derecho.

Luego de ser atendido, su rival se puso 3-1 arriba y "Nole" remó hasta recuperarse justo antes del tie-break. Ya en la definición, consiguió imponerse para superar el registro histórico de la Era Abierta que poseía Roger Federer, metiéndose a sus 70° octavos de final en Grand Slams.

Además, con 38 años y 255 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en llegar a esta instancia en Melbourne desde 1988. Ahora, se medirá en la siguiente fase ante el checo Jakub Mensik (17°), quien viene de eliminar al estadounidense Ethan Quinn (80°).