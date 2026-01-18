Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

[VIDEO] Pasapelotas se desmayó debido al calor en el Abierto de Australia

El incidente ocurrió en el partido de las tenistas Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova.

En el inicio de una nueva edición del Abierto de Australia se vivió un momento de preocupación luego de que una pasapelotas se desmayase producto de las altas temperaturas que se registran en Melbourne.

El incidente ocurrió durante el partido entre la rusa Ekaterina Alexandrova (11°) y la turca Zeynep Sonmez (112°), cuando la joven se encontraba junto al juez de silla. Tanto el árbitro como la tenista otomana reaccionaron de inmediato para auxiliarla.

Finalmente, la joven pasapelotas fue atendida y retirada del partido, el cual terminó con un triunfo 7-5, 4-6 y 6-4 para Sonmez.

 Mira acá el momento

En portada